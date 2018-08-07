Великобритания призывает Россию освободить Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Двое украинских граждан, находящихся в заключении в России, Олег Сенцов и Владимир Балух, голодают, требуя от российских властей освобождения всех украинских политзаключенных. На 100-й день голодовки Олега Сенцова мы по-прежнему чрезвычайно обеспокоены здоровьем Сенцова и отношением к нему российских властей", - сказал министр по делам Европы и США Алан Дункан.

Он добавил, что очень важно, чтобы Россия разрешила украинским чиновникам и международным гуманитарным организациям не ограничено посещать Сенцова, Балуха и до 70 других украинских политзаключенных.

"Никого не следует осуждать за то, что он выступает против незаконной аннексии Крыма. Россия должна сейчас выполнять свои обязательства международного гуманитарного права и закона о правах человека и немедленно выпустить их", - подчеркнул министр.

Напомним: 100 дней голодовки: 21 августа объявлен днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова.