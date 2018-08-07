Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных
|19:40 21.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Великобритания призывает Россию освободить Олега Сенцова и Владимира Балуха.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
"Двое украинских граждан, находящихся в заключении в России, Олег Сенцов и Владимир Балух, голодают, требуя от российских властей освобождения всех украинских политзаключенных. На 100-й день голодовки Олега Сенцова мы по-прежнему чрезвычайно обеспокоены здоровьем Сенцова и отношением к нему российских властей", - сказал министр по делам Европы и США Алан Дункан.
Он добавил, что очень важно, чтобы Россия разрешила украинским чиновникам и международным гуманитарным организациям не ограничено посещать Сенцова, Балуха и до 70 других украинских политзаключенных.
"Никого не следует осуждать за то, что он выступает против незаконной аннексии Крыма. Россия должна сейчас выполнять свои обязательства международного гуманитарного права и закона о правах человека и немедленно выпустить их", - подчеркнул министр.
Напомним: 100 дней голодовки: 21 августа объявлен днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова.
Ещё на эту тему:
США обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России, которая неизбежно приведет к ответственности виновных
У Олега Сенцова на тюремной куртке имеется нашивка, которая означает, что он «склонен к побегу»
Голодовка Сенцова политическая акция, против политики умалчиваний, компромиссов и унижений европейской демократии
Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Климкина и Лаврова принять срочные меры в отношении заключенных
100 дней голодовки: 21 августа объявлен днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова
Российский суд приговорил украинца за участие в «Правом секторе»
Мы не можем иначе, и все будем делать, чтобы вернуть его домой, — мать Евгения Панова после свидания с ним в СИЗО
В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной
Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza