В ЕС прокомментировали призыв Великобритании к США и Европе координировать санкции и встать "плечом к плечу" против России

19:13 21.08.2018 0 комментариев Россия

Европейский Союз принимает достаточно серьезных ограничительных мер против России, в том числе из-за отравления в Солсбери.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, комментируя предложение британского правительства наложить дополнительные санкции на Россию.

"Я не уверена, что такой призыв на самом деле прозвучал, но мы видели эту информацию. Хочу напомнить, что мы уже применяем жесткие меры, когда речь идет о действиях России. И это было продемонстрировано после открытия Керченского моста, когда речь шла о продлении экономических санкций, а также санкций, связанных с незаконной аннексией Крыма ", - сказала Косьянчич.

"Если говорить об атаке в Солсбери, то также был предпринят ряд шагов и о них было объявлено на самом высоком уровне Советом ЕС. Любое решение о дополнительных мерах остается за Советом", - добавила она.

Ранее сообщалось,  Британия призывает США и Европу координировать санкции и встать "плечом к плечу" против России.

Однако пока это заявление официально не прозвучало, Хант должен озвучить ее во время своего первого визита в США на этой неделе.

 



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