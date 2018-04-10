Украина предлагает Молдове актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр, который стал бы частью кратчайшего пути из стран Балтии до Балкан.

Об этом по результатам совещания по этому вопросу в Киеве с участием центральных и местных органов исполнительной власти сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, информирует Правительственный портал, передает Европейская правда.

"Этот проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза. Поэтому Правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, самой прямой линией от столиц балтийских стран в Бухарест, Софию, Афины или Стамбул является путь через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайшим путем является автодорога через город Ямполь Винницкой области.

"Однако до сих пор соединение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуц на стокилометровом расстоянии - паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о "политической воли" Украины реализовать данный проект", - отметил Владимир Кистион.

Напомним: Совместные молдавско-украинские посты не подлежат обсуждению - вице-премьер по реинтеграции.