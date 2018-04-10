Украина предлагает Молдове начать строительство моста через Днестр

18:46 21.08.2018 0 комментариев Украина

Украина предлагает Молдове актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр, который стал бы частью кратчайшего пути из стран Балтии до Балкан.

Об этом по результатам совещания по этому вопросу в Киеве с участием центральных и местных органов исполнительной власти сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, информирует Правительственный портал, передает Европейская правда.

"Этот проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдовы, но и всего Европейского Союза. Поэтому Правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, самой прямой линией от столиц балтийских стран в Бухарест, Софию, Афины или Стамбул является путь через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайшим путем является автодорога через город Ямполь Винницкой области.

"Однако до сих пор соединение между двумя европейскими странами в районах пограничных населенных пунктов Ямполь-Косэуц на стокилометровом расстоянии - паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о "политической воли" Украины реализовать данный проект", - отметил Владимир Кистион.

Напомним: Совместные молдавско-украинские посты не подлежат обсуждению - вице-премьер по реинтеграции.



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