Кремль заявил во вторник, 21 августа, что одобряет заявления президента США Дональда Трампа о желании сотрудничать с Россией, но добавил, что будет приветствовать конкретные шаги по фактическому улучшению отношений.

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

Трамп сказал, что может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях, только если Москва сделает что-то позитивное для Вашингтона, например, в Сирии или в Украине.

"Я подумал бы, если бы они сделали что-то, что было бы хорошо для нас. Но я не буду принимать такое решение (о снятии санкций, - ред.) без этого", - сказал Трамп.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва хотела бы услышать более подробную информацию о предлагаемом сотрудничестве.

Напомним: Британия призывает США и Европу координировать санкции и встать "плечом к плечу" против России.