Кремль говорит, что хочет больше деталей от Трампа об условиях отмены санкций
|18:19 21.08.2018
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|Россия
Кремль заявил во вторник, 21 августа, что одобряет заявления президента США Дональда Трампа о желании сотрудничать с Россией, но добавил, что будет приветствовать конкретные шаги по фактическому улучшению отношений.
Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.
Трамп сказал, что может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях, только если Москва сделает что-то позитивное для Вашингтона, например, в Сирии или в Украине.
"Я подумал бы, если бы они сделали что-то, что было бы хорошо для нас. Но я не буду принимать такое решение (о снятии санкций, - ред.) без этого", - сказал Трамп.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва хотела бы услышать более подробную информацию о предлагаемом сотрудничестве.
Напомним: Британия призывает США и Европу координировать санкции и встать "плечом к плечу" против России.
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