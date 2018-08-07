"Украина не та страна, которая торгует своей свободой и родиной" - ответ Джемилева на слова Земана о Крыме в Праге
|17:52 21.08.2018
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|Крым
Украина будет отстаивать свою целостность, а не принимать от России какие-либо компенсации за аннексию Крыма, как это предложил президент Чехии Милош Земан.
Об этом лидер крымских татар Мустафа Джемилев, приглашенный на мероприятия, приуроченные к 50-летию оккупации Чехословакии Советским Союзом, заявил на митинге у посольства России в Праге, передает Европейская правда.
"Мы очень благодарны за позицию чешского руководства, которое поддерживает территориальную целостность Украины, не признает оккупацию Крыма, поддерживает санкции Европейского союза против страны-оккупанта", - сказал Джемилев, отметив, что этого нельзя сказать о всех гражданах Чешской республики.
"Есть у вас люди, которые говорят, что нужно согласиться с оккупацией, что нужно просто попросить у России деньги за оккупацию и согласиться с оккупантами. Вы, наверное, поняли о ком я веду речь - это ваш президент Милош Земан. Он сказал, что мы должны попросить у Путина, чтобы он нам снизил немного цену за газ и немножко заплатил, и на этом можно забыть об оккупации Крыма. Так вот я хочу сказать: "Господин Земан, Украина не та страна, которая торгует своей свободой и родиной. Мы будем отстаивать независимость и целостность нашего государства и освобождение до последнего сантиметра своей территории", - заявил Джемилев.
По его словам, в оккупированном Крыму установлен режим, который "намного хуже советского тоталитарного режима - это бандитский режим".
Политик напомнил, что 50 лет назад он вместе с такими личностями, как Павел Литвинов, Татьяна Баева и другими, вышел на Красную площадь и поднял лозунг "Долой оккупацию, руки прочь от Чехословакии!"
Напомним: Президент Чехии предлагает заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.
Ранее по теме: Джемилев и Земан: благородство и продажность.
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