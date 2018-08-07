Поиск систем сдерживания и контроля действий России в Азовско-Черноморском регионе является актуальным вопросом сегодняшнего взаимодействия Украины и США.

Об этом заявил на пресс-конференции в Укринформе посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент агентства.

"Американские эксперты в политических заявлениях, в частности (экс-заместитель министра обороны США. - ред.) Майкл Карпентер открытым текстом говорят, что усилий (по противодействию России в бассейне Азов-Черное море - ред.) недостаточно, нужны опережающие действия, потому что асимметрия очевидна, потому что наш украинский потенциал несравним с российским относительно контроля водного пространства, а Россия начала действовать достаточно активно", - сказал Чалый.

Он рассказал, что посольство Украины в США привлекало внимание американских политических кругов к развитию ситуации в Азовско-Черноморском бассейне еще более года назад.

В частности, в рамках платформы "Друзей деоккупации Крыма" дипломаты создали группу по анализу безопасностных угроз в Черноморском бассейне, в которую вошли бывшие военные и политики высокого уровня и эксперты, обсуждающие варианты реагирования на действии России в этом регионе.

"Нам надо искать системы сдерживания и контроля (России в Азовско-Черноморском регионе. - ред.), и американцы готовы нам в этом помогать. Поэтому это актуальный вопрос сегодняшнего взаимодействия", - отметил дипломат.

Напомним: США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море.