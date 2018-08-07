Хронологія кризи в Азовському морі: за тиждень РФ не пропустила з Чорного моря до українських портів Азовського моря жодного судна
|15:33 21.08.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - щоб ви не думали, що на Азові все затихло.
Новин під цим тегом немає не тому, що там покращилось. Ні. Просто за тиждень - з 07:00 (місцевий час, мч) 14 серпня 2018 року станом на 09:00 мч 21.08.2018 року РФ не пропустила з Чорного моря до українських портів Азовського моря ЖОДНОГО судна.
Тому немає резонансних затримань посеред моря. Тому стоять майже порожні порти Маріуполь та Бердянськ. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
На 09:00 (мч) 21.08.18 на якірних стоянках в Керченській протоці знаходилися 16 суден (8 - на Бердянськ та 8 - на Маріуполь) загальним дедвейтом (вантажопідйомністю) 120 тис. тон. Тобто саме стільки вантажів чекають на них в українських портах. 3 судна чекають вже тиждень, одне - 6 днів, два - 5 днів, три судна - 4 дні.
Список суден (назва/ IMO/ дедвейт/ країна власника / країна прапору/ дата прибуття до Керч. протоки/ порт призначення):
1. INDUSTRIAL CAPE, IMO: 9228617, 7481 т, Німеччина, Flag: Antigua Barbuda, 14.08.18, Бердянськ,
2. OMAR TRADER, IMO: 7713175, 6358 т, Ліван, Flag: Comoros, 14.08.18, Бердянськ,
3. NOORDVLIET, IMO: 9518220, 3850 т, Нідерланди, Flag: Netherlands, 14.08.18, Маріуполь,
4. HACI HILMI II, IMO: 9014561, 6443 т, Туреччина, Flag: Turkey, 15.08.18, Бердянськ,
5. MAXAL RAISE, 9148154, 3452 т, Болгарія, Flag: Sierra Leone, 16.08.18, Бердянськ,
6. AMADORE, 8520824, 12569 т, Україна, Flag: Malta, 16.08.18, Маріуполь,
7. ISLAND BAY, 7528790, 6569 т, Ліван, Flag: Togo, 17.08.18, Бердянськ,
8. NAVIN FALCON, IMO: 9492933, 7534 т, Туреччина Flag: Marshall Is, 17.08.18, Маріуполь,
9. SPARTA, 9372468, 10315 т, Україна, Flag: Liberia, 17.08.18, Маріуполь,
10. SARA, IMO: 9259020, 8567 т, Азербайджан, Flag: St Kitts Nevis, 19.08.18, Бердянськ,
11. FEDERAL ASAHI, IMO: 9200419, 36563 т, Канада, Flag: Marshall Is, 19.08.18, Маріуполь,
12. AILEEN, IMO: 9214252, 18320 т, Греція, Flag: Palau, 19.08.18, Бердянськ,
13. STEVIA, 8107000, 11990 т, Болгарія, Flag: Bulgaria, 19.08.18, Маріуполь,
14. «15 TEMMUZ», IMO: 9372846, 7826 т, Туреччина, Flag: Turkey, 19.08.18, Маріуполь,
15 ALI S, IMO: 7915307, 7107 т, Норвегія, Flag: Moldova, 20.08.18, Бердянськ,
16. ILKE METE, IMO: 8202965, 4624 т, Туреччина, Flag: Turkey, 21.08.18, Маріуполь,
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