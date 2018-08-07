Британия призывает США и Европу координировать санкции и встать "плечом к плечу" против России

16:31 21.08.2018 0 комментариев Россия

По мнению британского министра, из-за Путина мир стал «более опасным местом».

Великобритания во вторник, 21 августа, призовет ЕС ужесточить санкции против России, заявив, что Евросоюз должен стоять «плечом к плечу» с США, которые в этом месяце ввели новые экономические ограничения против Москвы, сообщает Голос Америки.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявит, что из-за президента России Владимира Путина мир стал «более опасным местом», и что после атаки с применением химического оружия в Англии ЕС должен усилить давление, чтобы заставить Россию соблюдать международные нормы.

«Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше. Мы призываем ЕС сделать так, чтобы санкции против России носили всеобъемлющий характер, чтобы мы действительно стояли плечом к плечу с США», – заявит Хант в своем выступлении в Вашингтоне – его первой крупной речи после назначения на должность в июле.

«Это означает необходимость указывать и отвечать на нарушения с единых позиций, когда бы и где бы они ни происходили – идет ли речь об улицах Солсбери или судьбе Крыма», – добавит он, согласно опубликованным выдержкам из его речи.

Великобритания, ЕС и США обвиняют Россию в применении нервно-паралитического отравляющего вещества против российского двойного агента в английском городе Солсбери ранее в этом году. Кремль отрицает свою причастность к отравлению.

Ранее в этом месяце США, ссылаясь на инцидент в Солсбери, ввели санкции против России, касающиеся товаров, имеющих отношение к национальной безопасности.

Однако Евросоюз не ввел санкций в связи с отравлением в Солсбери, хотя решительно осудил Москву и принял участие в высылке российских дипломатов. Принятые им меры против России включают финансовые ограничения и касаются экспорта оружия.

Назначенный министром иностранных дел Великобритании в июле, после ухода Бориса Джонсона, Хант встретится с госсекретарем США Майком Помпео и другими американскими официальными лицами в среду и выступит в Совете Безопасности ООН в четверг.

В его выступлении позднее во вторник он также укажет на другие угрозы мировому порядку, которые усматривает Великобритания.

Он в частности намерен заявить Китаю, что «с экономической мощью приходит политическая ответственность», и осудит бездействие Пекина в ситуации с Крымом и применением химического оружия.



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