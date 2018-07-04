Эксперты сейчас готовят текст соглашения о передаче Украине Соединенными Штатами Америки двух патрульных катеров класса Island.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.

"Сейчас как раз экспертные группы работают над подготовкой соответствующего соглашения о передаче катеров. И я надеюсь, что мы успешно завершим этот процесс", - сказал дипломат.

Он отметил, что эти катера усилят наши возможности в Черноморском бассейне.

"Конечно, ситуация сложная, Россия наращивает свое давление, и нам нужно срочно и свои производить, и получать дополнительные возможности", - отметил Чалый.

Как сообщалось, согласно предварительным договоренностям предусмотрена бесплатная передача Украине двух катеров береговой охраны класса Island, но подготовку, дооборудование и транспортировка их будет осуществлена за счет украинского бюджета.

Патрульные катера класса "Айленд" (англ. "Island" - Остров) - это класс быстроходных патрульных катеров Береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

Они имеют двухвальную дизельную энергетическую установку мощностью 5,280 к.с. (3,940 кВт), которая обеспечивает скорость до 29,5 уз (54,6 км/ч). Длина корпуса катера - 33,53 м, ширина - 6,4 м, осадка - 2 м, водоизмещение - 165 тонн.

Личный состав катера - до 18 моряков, в том числе 3 офицера. На вооружении катера - 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета М2НВ.

Напомним ранее: Два экипажа военных моряков отправятся из Одессы в США учиться управлять катерами класса "Айленд".