Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
|17:25 21.08.2018
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|Турция
Вашингтон отверг предложение Турции разрешить кризис в отношениях двух стран, связав судьбу американского пастора с решением по турецкому банку, который обвиняется в нарушении санкций.
Об этом сообщает The Times, передает Европейская правда.
Анкара предложила освободить пастора Эндрю Брансона, который был задержан турецкими властями и обвинен в причастности к попытке переворота 2016 года, в обмен на смягчение наказания для Halkbank.
Этому банку, большая часть которого принадлежит турецкому государству, угрожают миллиардные штрафы по обвинению в покупке золота для оплаты импорта нефти из Ирана в Турцию.
Американские чиновники отклонили соглашение, заявив, что Брансон должен быть освобожден, прежде чем смогут обсуждаться другие вопросы.
"Реальный союзник НАТО в первую очередь не арестовывал бы Брансона", - сказал один американский чиновник.
Президент США Дональд Трамп вчера, 20 августа, в интервью агентству Reuters заявил, что, по его мнению, договорился с Эрдоганом, когда убедил Израиль выпустить задержанную турецкую женщину в обмен на свободу пастора.
"Я освободил этого человека для него. Я ожидаю, что он позволит этому невинному и замечательному человеку, прекрасному отцу и христианину, покинуть Турцию", - сказал он.
Напомним: В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%.
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