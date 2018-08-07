Вашингтон отверг предложение Турции разрешить кризис в отношениях двух стран, связав судьбу американского пастора с решением по турецкому банку, который обвиняется в нарушении санкций.

Об этом сообщает The Times, передает Европейская правда.

Анкара предложила освободить пастора Эндрю Брансона, который был задержан турецкими властями и обвинен в причастности к попытке переворота 2016 года, в обмен на смягчение наказания для Halkbank.

Этому банку, большая часть которого принадлежит турецкому государству, угрожают миллиардные штрафы по обвинению в покупке золота для оплаты импорта нефти из Ирана в Турцию.

Американские чиновники отклонили соглашение, заявив, что Брансон должен быть освобожден, прежде чем смогут обсуждаться другие вопросы.

"Реальный союзник НАТО в первую очередь не арестовывал бы Брансона", - сказал один американский чиновник.

Президент США Дональд Трамп вчера, 20 августа, в интервью агентству Reuters заявил, что, по его мнению, договорился с Эрдоганом, когда убедил Израиль выпустить задержанную турецкую женщину в обмен на свободу пастора.

"Я освободил этого человека для него. Я ожидаю, что он позволит этому невинному и замечательному человеку, прекрасному отцу и христианину, покинуть Турцию", - сказал он.

Напомним: В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%.