Оккупационные власти выделили еще $2,5 млн на окончательное разрушение Ханского дворца / Видео

15:10 21.08.2018 0 комментариев Крым

Главный корпус Ханского дворца в Бахчисарае может обрушиться в любой момент из-за проведения оккупационными властями, так называемых, реставрационных работ.

Как сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Радио Свобода, по мнению специалистов причиной обвала может стать увеличения нагрузки на грунт, после монтажа 90-тонного купола, который, по мнению оккупантов, необходим для реставрации объекта культурного наследия.

На сегодняшний день оккупационные власти объявили еще два конкурса на проведение, так называемых "реставрационных работ".

Предыдущие этапы "реставрациоонных работ" специалисты называют уничтожением Ханского дворца. В частности, когда речь идет о замене черепицы на современную заводскую или об уходе за древними каллиграфическими росписями.

"Палитру, многоцветие, эту ручную работу, которую ценится во всем мире, меняют на какое-то вот!.. Это все равно, что поменять на шифер. Она однообразна. Ее немножко напылили. Искусственно состарили. Как состаривают фальшивомонетчики деньги. Как можно назвать ее памятником архитектуры, если с нее выхолощена вся память?.. Нынешнее состояние калиграфических росписей такое, как-будто прошло очень серьезное стихийное бедствие... Самое страшное, что мы не знаем какой проект. Если они снесут весь второй этаж, а там находится и Золотой кабинет, и все остальное, я даже не знаю - мы вообще потеряем все. Потеряем памятник", - говорит крымскотатарский активист Эдем Дудаков.

Напомним: Полиция АР Крым открыла уголовное производство из-за разрушения Ханского дворца.

Ранее по теме: Оккупанты в Крыму уничтожают Ханский дворец.



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