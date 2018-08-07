Санкции из-за дела Скрипалей могут активировать пункты договоров о "стране под санкциями"

14:43 21.08.2018 0 комментариев Россия

Санкции США против России в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия из-за "дела Скрипалей" могут иметь значимые последствия для бизнеса, даже если сами ограничения существенно не затронут финансово-экономическую сферу напрямую.

Дело в том, что если США не ограничатся стартовым раундом санкций и введут спустя несколько месяцев второй пакет, Россия может официально перейти в категорию стран, находящихся под санкциями, говорится в обзоре международной юридической компании Debevoise & Plimpton, передает Интерфакс-Украина.

"Компаниям, ведущим хозяйственную деятельность с Россией, а также российским компаниям, участвующим в международных сделках, следует проанализировать санкционные положения своих кредитных и прочих соглашений. Некоторые из них могут предусматривать, что ведение деятельности в "находящейся под санкциями стране" дает займодавцу право требовать досрочного погашения кредита или влечет за собой иные неблагоприятные последствия", - отмечается в отчете.

"Хотя первый пакет санкций по общему правилу не должен стать основанием для применения данных положений, второй пакет санкций может повлечь признание России "находящейся под санкциями страной" в соответствии с определениями данного термина в некоторых договорах", - обращают внимание юристы Debevoise & Plimpton. Эти договорные положения, как правило, согласовывались в тот период, когда санкции США в отношении всего государства применялись только к Кубе, Ирану, КНДР и Сирии (а ранее также к Ливии, Мьянме и Судану) и не предполагалось, что Россия может стать страной, находящейся под действием таких санкций.

Как и в отношении первого пакета санкций, американские власти вправе отказаться от применения любой из санкций по основаниям национальной безопасности, за исключением снижения уровня или приостановления дипломатических отношений, отмечается в докладе. Госдеп США не указал, какие санкции из второго пакета он намерен ввести, а также будут ли применяться какие-либо изъятия из сферы их действия.

"В зависимости от того, какие санкции будут введены в рамках второго пакета, Россия может стать "находящейся под санкциями страной" в соответствии с договорными определениями, использующими такие термины, как "эмбарго на импорт", "эмбарго на экспорт", "ограничения на финансирование" или "санкции в отношении всей страны или территории", - пишут юристы.

Как сообщалось, на сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России. Санкции, как ожидается, вступят в силу "примерно 22 августа", сообщал Госдеп.

Телеканал NBC сообщал со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, но может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России. Самое значительное влияние, отмечал телеканал, в рамках первоначальных санкций может оказать запрет на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Ранее среди таких товаров были электронные устройства и компоненты для них, а также авиационное оборудование для калибровки и проведения испытаний. До сих пор разрешения на поставки в Россию такого оборудования выдавались в зависимости от обстоятельств: власти США рассматривали по отдельности каждый случай.

Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный, блок. Он может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", - сообщал источник NBC в Госдепе.

Ранее: В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания.

 



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