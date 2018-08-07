Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала письма министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу задержанных и заключенных в обеих странах.

Текст писем официально обнародован сегодня на сайте СЕ, передает Укринформ.

"По моему твердому убеждению, эффективное соблюдение прав человека этих лиц (заключенных – ред.) требует приложения всех необходимых усилий, направленных на удовлетворительное решение их ситуации, в том числе путем освобождения их по гуманитарным причинам. Я понимаю, что ситуация в отношении некоторых из этих лиц является особенно тревожной и требует срочных мер из-за серьезных угроз их здоровью и иных проблем", - говорится в послании, датированном 9 августа.

Миятович напомнила, что 9 июня состоялся телефонный разговор между президентами Украины и РФ, во время которого было договорено о подключении омбудсменов двух стран.

"Я полностью приветствую такое сотрудничество между омбудсменами и во время моего последнего контакта с каждой из них предложила обеспечить любую возможную помощь для поддержки их совместной работы", - написала Миятович, указав, что продолжает следить за ситуацией.

Напомним: В ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно".