Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Климкина и Лаврова принять срочные меры в отношении заключенных
|14:16 21.08.2018
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|Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович написала письма министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и главе МИД РФ Сергею Лаврову по поводу задержанных и заключенных в обеих странах.
Текст писем официально обнародован сегодня на сайте СЕ, передает Укринформ.
"По моему твердому убеждению, эффективное соблюдение прав человека этих лиц (заключенных – ред.) требует приложения всех необходимых усилий, направленных на удовлетворительное решение их ситуации, в том числе путем освобождения их по гуманитарным причинам. Я понимаю, что ситуация в отношении некоторых из этих лиц является особенно тревожной и требует срочных мер из-за серьезных угроз их здоровью и иных проблем", - говорится в послании, датированном 9 августа.
Миятович напомнила, что 9 июня состоялся телефонный разговор между президентами Украины и РФ, во время которого было договорено о подключении омбудсменов двух стран.
"Я полностью приветствую такое сотрудничество между омбудсменами и во время моего последнего контакта с каждой из них предложила обеспечить любую возможную помощь для поддержки их совместной работы", - написала Миятович, указав, что продолжает следить за ситуацией.
Напомним: В ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно".
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