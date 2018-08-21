Евросоюз закрыл двери перед оккупированным Крымом / Фото

13:49 21.08.2018 0 комментариев Крым

В начале августа российские СМИ сообщали, что в Словакии появится первая организация, которая будет способствовать налаживанию торговых отношений между Европейским союзом и оккупированным Крымом.

В Министерстве иностранных и европейских дел Словакии опровергли такую информацию.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на портал Stopfals.md, передает ZIK.

В статье «Крым открывает двери в Евросоюз. В Словакии появится первая Европейско-Крымская торговая палата» сказано, что офис этой организации появится в словацкой столице – Братиславе, и будет зарегистрирован при Министерстве внутренних дел этой страны.

В тексте на сайте iz.ru также указано, что «учредительный договор» подписали председатель фонда «Крымконгресс» Рустам Муратов и депутат из Словакии Петр Марчек и предприниматель Роман Бушо, последние два якобы были в составе делегации из 12 человек, которая совершила визит в оккупированный Крыму.

В статье цитируют депутата Петра Марчека, который заявил, что подобное учреждение имеет огромное значение для Запада.

«Это историческое событие. Появление общественной организации позволит наладить торговые отношения с Крымом, который западные страны в последние годы стараются всячески изолировать. Организация будет иметь официальный статус, ибо будет зарегистрирована при МВД нашей страны», – пояснил «Известиям» парламентарий Петр Марчек.

«Мысли словацкого правительства относительно этого «сотрудничества между Словакией и Крымом» не представили. В конце текста указывается, что в торговых отношениях с полуостровом Крым заинтересованы и другие европейские страны, такие как Ирландия и Италия», – пишут журналисты портала Stopfals.md.

Портал Stopfals.md обратился в Министерство иностранных и европейских дел Словакии с просьбой прокомментировать эту информацию.

В официальном ответе словацкое министерство опровергает утверждения о якобы существовании некоего договора о сотрудничестве с оккупированным Россией Крымом.

«Прежде всего, позвольте мне повторить, что Словацкая Республика не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией... Никакого договора о создании Европейско-Крымской торговой палаты между Словацкой Республикой и этим регионом не существует. Господин Марчек посетил Крым как частное лицо, его поездка не была ни утверждена, ни одобрена Словацкой Республикой. Действия и заявления господина Марчека во время этого визита принадлежат только ему и ни в коем случае не представляют официальную позицию Словацкой Республики», – говорится в ответе пресс-секретаря внешне-политического ведомства Словакии Бориса Ганделя порталу Stopfals.md.



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