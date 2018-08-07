СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
|12:55 21.08.2018
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|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в США.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, передает Укринформ.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в США", - говорится в сообщении.
По информации турецких СМИ, визит состоится 25 сентября.
Как сообщает Oxu.Az, в ходе визита турецкий лидер примет участие в заседании Генассамблеи ООН. Эрдоган выступит по поводу ситуации в Сирии, миграционного кризиса и структуры ООН.
Отмечается, что в настоящее время уточняется, встретится ли Эрдоган с президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженности в отношениях между Турцией и США.
Как известно, отношения между двумя союзниками по НАТО, Вашингтоном и Анкарой - долгое время находились в напряженном состоянии и обострились в течение последнего месяца.
Напомним: Вице-президент США Пенс призвал Турцию выпустить пастора Бронсона и не "испытывать терпение Трампа".
Ранее: Турция оспорит пошлины США в ВТО.
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