Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в США.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, передает Укринформ.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в США", - говорится в сообщении.

По информации турецких СМИ, визит состоится 25 сентября.

Как сообщает Oxu.Az, в ходе визита турецкий лидер примет участие в заседании Генассамблеи ООН. Эрдоган выступит по поводу ситуации в Сирии, миграционного кризиса и структуры ООН.

Отмечается, что в настоящее время уточняется, встретится ли Эрдоган с президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженности в отношениях между Турцией и США.

Как известно, отношения между двумя союзниками по НАТО, Вашингтоном и Анкарой - долгое время находились в напряженном состоянии и обострились в течение последнего месяца.

Напомним: Вице-президент США Пенс призвал Турцию выпустить пастора Бронсона и не "испытывать терпение Трампа".

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