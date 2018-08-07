Посол Украины в США Валерий Чалый призывает соотечественников поддержать на странице администрации Трампа петицию с призывом спасения украинского политзаключенного Олега Сенцова, голодающего уже 100 дней.

Об этом сказал посол на пресс-конференции в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.

"Позиция США очень четкая (Россия должна отпустить Сенцова немедленно - ред.). Очевидно, что и та петиция на сайте Белого дома... это будет дополнительный сигнал народа, и позиция аполитичная. Я думаю, что именно позиция США должна быть здесь решающей. Соединенные Штаты имеют влияние, они помогают Украине. И думаю, еще один важный момент в том, что никогда Украина не была настолько под вниманием США и конгресса, и исполнительной власти”, - сказал Чалый.

Он также обратился к украинцам, чтобы они поддержали эту петицию, "нужно 100 тысяч голосов поддержки до сентября".

“Мы обращаемся к нашим международным партнерам по освобождению наших пленных, политических заложников. Я могу вам сказать, вот сейчас проходят акции в поддержку освобождения Олега Сенцова, Романа Сущенко и всех незаконно задержанных в России. Так вот, буквально сейчас готовится обращение большой группы инициаторов государственного департамента администрации президента Трампа для того, чтобы не просто усилить давление, а поставить очень жесткую и четкую позицию, потому что 100 дней сегодня голодает Олег, и все понимают, что это критический момент. Поддержка есть, и США постоянно ее осуществляют”, - заверил Посол.

Как сообщалось, Сенцова приговорили в РФ к 20 годам колонии по сфабрикованным обвинениям в организации терактов в Крыму.

14 мая он объявил голодовку, требуя от Кремля освободить всех украинских политзаключенных.

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