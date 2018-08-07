Россия не будет впадать в траур, если не встретит взаимности от США
|12:01 21.08.2018
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|Россия
Президент России Владимир Путин по-прежнему надеется вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубочайшего кризиса, но никто не будет впадать в траур, если Россия не встретит взаимности от США.
Заявил Кремль в понедельник, 20 августа, сообщает REUTERS.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль “с большим вниманием” изучил новый законопроект США о санкциях против России.
Американский Конгресс на прошлой неделе опубликовал текст законопроекта, внесенного группой сенаторов 1 августа, о санкциях в отношении России, которые предполагают, в том числе, запрет на сделки с новым российским госдолгом.
Песков назвал планирующиеся ограничительные меры США “продолжением недружественных действий”, которые наносят ущерб всей международной торговле.
Напомним: Санкции против российского госдолга могут привести к оттоку до 10% инвесторов.
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