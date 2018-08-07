Пользователи интернета интересуются, "не посадят ли их за дизлайки к фильму "Крымский мост. Сделано с любовью"
|11:34 21.08.2018
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|Крым
Компания "Централ Партнершип", крупнейший российский производитель и дистрибутор кинопродукции, выложила в Сеть трейлер художественного фильма "Крымский мост. Сделано с любовью".
"Романтическая история на фоне строительства крымского моста", как гласит синопсис, снята режиссером Тиграном Кеосаяном, сценарий к ней написан его нынешней женой, главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян, роли исполнили бывшая жена Алена Хмельницкая и племянница Лаура Кеосаян, а продюсером выступил старший брат – Давид Кеосаян, сообщает Радио Свобода.
О бюджете фильма не сообщается, но, судя по присутствию в нем Юрия Стоянова, Ирины Розановой, Сергея Никоненко и других российских звезд кино, он, возможно, не уступает предыдущей мелодраме, действие которой разворачивается на аннексированном полуострове, – фильму "Крым" Алексея Пиманова, съемки которого обошлись в 6 миллионов долларов.
На официальном youtube-канале "Централ Партнершип" трейлер фильма собрал 400 комментариев за день, в основном – негативные и саркастические.
Пользователи интернета интересуются, "не посадят ли их за дизлайки?".
Ранее по теме: Оккупанты Крыма потратят 100 тысяч долларов, чтобы показать полуостров без мусора и разрушенных зданий.
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