100 дней голодовки: 21 августа объявлен днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова

11:07 21.08.2018 0 комментариев Крым

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, уже 100 дней держит бессрочную голодовку . Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В нескольких городах России, Украины и других стран сегодня, 21 августа, пройдут акции солидарности. Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова, передает Радио Свобода.

Агентству ЧТК об этом сообщил один из инициаторов акции, документалист Вит Янечек из Ассоциации режиссеров, сценаристов и драматургов (ARAS). 

Как сообщает Русская служба Радио Прага, чешские кинематографисты ранее обращались к депутатам Нижней палаты парламента ЧР и сенаторам с призывом выступить в поддержку Сенцова и направить свой протест президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

С 14 мая текущего года Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку протеста, требуя освободить из российских тюрем 64 украинских политзаключенных, и неоднократно заявлял, что пойдет "до конца".

Две недели назад сестра украинского режиссера Олега Сенцова сообщила, что состояние ее брата "катастрофическое", что он "почти не встает" и что "конец близок".

В беседе с посетившей его в колонии правозащитником Зоей Световой Сенцов настаивал на своих требованиях.

14 августа стало известно, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына. Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании.

Там ссылаются на закон и заявляют, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, а украинский режиссер такого прошения не подавал.

Сам Сенцов ранее отказался подавать такое прошение. Сенцов не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку.

Освободить режиссера можно, только если "измотать" Владимира Путина постоянными просьбами, заявила сестра Сенцова телеканалу "Дождь".

В поддержку Олега Сенцова выступили более ста деятелей мировой культуры.

Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения.



Ещё на эту тему:

12:56 22.08.2018
США обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России, которая неизбежно приведет к ответственности виновных
11:08 22.08.2018
У Олега Сенцова на тюремной куртке имеется нашивка, которая означает, что он «склонен к побегу»
21:28 21.08.2018
Голодовка Сенцова политическая акция, против политики умалчиваний, компромиссов и унижений европейской демократии
19:40 21.08.2018
Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных
14:16 21.08.2018
Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Климкина и Лаврова принять срочные меры в отношении заключенных
12:28 21.08.2018
Спасти Сенцова: Чалый призывает поддержать петицию на странице Белого дома
19:13 20.08.2018
Российский суд приговорил украинца за участие в «Правом секторе»
20:59 17.08.2018
Мы не можем иначе, и все будем делать, чтобы вернуть его домой, — мать Евгения Панова после свидания с ним в СИЗО
19:05 17.08.2018
Посольство США поддержало заявление ООН о неизбежной угрозе жизни Сенцова
16:50 17.08.2018
В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной
19:01 16.08.2018
Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza
10:35 16.08.2018
В ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно"
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
21:01 21.08.2018
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
13:42 17.08.2018
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:40 21.08.2018
Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
18:46 20.08.2018
Грузия начинает строительство подземного хранилища газа
16:23 17.08.2018
Из ЕС в Грузию стали перечислять больше денег, чем из России
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
Все новости страны
Молдова Молдова
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
Все новости страны
Россия Россия
12:29 22.08.2018
Россия “застряла” в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны
09:20 22.08.2018
На Кипре заморожены счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга
08:26 22.08.2018
Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью"
21:55 21.08.2018
Министерство финансов США внесло две компании и шесть судов из РФ в санкционный список за перевозку нефти в КНДР
Все новости страны
Румыния Румыния
10:14 22.08.2018
Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
Все новости страны
Турция Турция
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
16:04 20.08.2018
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
Все новости страны
Украина Украина
12:56 22.08.2018
США обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России, которая неизбежно приведет к ответственности виновных
12:02 22.08.2018
РФ планирует пропагандистский "слет" в Крыму с участием "полезных идиотов" из Украины
11:35 22.08.2018
Самолеты стали чаще сталкиваться с зайцами в украинских аэропортах
11:08 22.08.2018
У Олега Сенцова на тюремной куртке имеется нашивка, которая означает, что он «склонен к побегу»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс