Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, уже 100 дней держит бессрочную голодовку . Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В нескольких городах России, Украины и других стран сегодня, 21 августа, пройдут акции солидарности. Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова, передает Радио Свобода.

Агентству ЧТК об этом сообщил один из инициаторов акции, документалист Вит Янечек из Ассоциации режиссеров, сценаристов и драматургов (ARAS).

Как сообщает Русская служба Радио Прага, чешские кинематографисты ранее обращались к депутатам Нижней палаты парламента ЧР и сенаторам с призывом выступить в поддержку Сенцова и направить свой протест президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

С 14 мая текущего года Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку протеста, требуя освободить из российских тюрем 64 украинских политзаключенных, и неоднократно заявлял, что пойдет "до конца".

Две недели назад сестра украинского режиссера Олега Сенцова сообщила, что состояние ее брата "катастрофическое", что он "почти не встает" и что "конец близок".

В беседе с посетившей его в колонии правозащитником Зоей Световой Сенцов настаивал на своих требованиях.

14 августа стало известно, что Кремль отказал матери Сенцова в помиловании сына. Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании.

Там ссылаются на закон и заявляют, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, а украинский режиссер такого прошения не подавал.

Сам Сенцов ранее отказался подавать такое прошение. Сенцов не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку.

Освободить режиссера можно, только если "измотать" Владимира Путина постоянными просьбами, заявила сестра Сенцова телеканалу "Дождь".

В поддержку Олега Сенцова выступили более ста деятелей мировой культуры.

Они также призвали официальные лица ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться его скорейшего освобождения.