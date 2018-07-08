Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
|10:40 21.08.2018
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|Грузия
Шестые сутки не могут найти танкер «Pantelena» (IMO 9321469, флаг Панамы, владелец Lotus Shipping) с 19 членами экипажа на борту.
Судно перестало выходить на связь с берегом и судовладельцем 14 августа. Танкер находился в тот момент примерно в Гвинейском заливе.
На борту находится 17 грузинских моряков и 2 члена экипажа из России, сообщает Seafarers Journal.
В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что активными поисками судна и его экипажа сейчас занимается компания-владелец, военно-морские силы региона и морской центр Великобритании.
Сотрудник компании по трудоустройству «Иалкани» Анжела Ованесян сообщила: «Не могу предоставить вам 100 процентную информацию. Уже пятый день не можем связаться с танкером. Компания наняла команду высококвалифицированных профессионалов, которые работают в международных организациях. Они предполагают, что это дело рук пиратов. В той части моря орудуют пираты, а это судно перевозило дизельное топливо».
Как сообщал морской портал Seafarers Journal, танкер «Pantelena» (IMO 9321469, флаг Панамы) пропал без вести вблизи Габона, в водах Гвинейского залива.
Такую информацию получили суда, которые находятся в районе предполагаемого места исчезновения судна. Об этом в редакцию морского портала Seafarers Journal сообщил наш читатель.
Сообщается, что связь с танкером «Pantelena» и его экипажем пропала 13 августа.
Все службы были оповещены о случившемся. Кроме того, информацию о пропавшем судне и его возможном местонахождении передали также экипажам других судов, которые находятся в данном регионе.
Как сообщил наш источник, судно могло быть похищено пиратами.
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