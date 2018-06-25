Налогоплательщики оккупированного Крыма перечислили первые 5 млн. рублей земельного налога.

Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС по оккупированному Крыму, передает КрымPRESS.

Жители аннексированного Крыма впервые в формате российского налогового законодательства начали производить уплату земельного налога.

Рассылка налоговых уведомлений началась в июле.

К настоящему времени от налогоплательщиков поступили первые 5 млн рублей земельного налога.

Налог за 2017 год исчислен в отношении 214 тысяч земельных участков, собственниками которых являются более 200 тысяч налогоплательщиков, – сообщили в пресс-службе.

По данным налоговиков, в бюджет оккупированного Крыма от земельного налога в этом году поступит около 100 млн. руб.

В текущем году расчет налога ведется исходя из нормативной стоимости земельных участков.

Расчет осуществляется по следующей формуле: стоимость земельного участка умножается на ставку, установленную муниципальным образованием, и умножается на срок пользования (количество месяцев владения участком в календарном году). В среднем налог на участок 6-10 соток составит от 500 до 1 тысячи рублей, – говорится в сообщении.

Крайний срок уплаты транспортного и земельного налогов – 1 декабря 2018 года.