Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях

09:46 21.08.2018 0 комментариев Россия

Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть отмену санкций против России только в случае, если Кремль начнет предпринимать шаги для сотрудничества с США по Сирии и Украине.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, сообщает РБК Украина.

Трамп рассказал, что президент России Владимир Путин не поднимал в разговоре с ним вопрос санкций США в отношении РФ, но он не исключает, что рассмотрит вопрос о их снятии, если Россия предпримет шаги навстречу.

"Я подумал бы, если бы они сделали что-то, что было бы хорошо для нас. Но я не буду принимать такое решение (о снятии санкций, - ред.) без этого", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов в сентябре 2018 года может рассмотреть введение санкций, целью которых является сдерживание Российской Федерации от вмешательства в выборы США.

Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.

С 22 августа 2018 года вступят в силу новые санкции против России из-за дела Скрипалей.

Напомним: На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России.



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