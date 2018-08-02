Наблюдатели ОБСЕ заявили, что их не пропустили к заблокированному в Херсоне судну "Механик Погодин"

09:19 21.08.2018 0 комментариев Крым

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, наблюдателей организации не пропустили к российскому судну "Механик Погодин", которое было задержано в порту Херсона.

По данным организации, инцидент произошел 17 августа, сообщает Новое Время.

"У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту", - сообщили в ОБСЕ.

Ранее заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что судно Механик Погодин, которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано на три года в порту города Херсон.

Сообщалось: В РФ перешли к угрозам в ответ на решение Украины заблокировать танкер "Механик Погодин".

10 августа в Херсонском порту было обнаружено судно Механик Погодин под российским флагом, которое входит в санкционный список СНБО.

Задержанный в Херсоне танкер «Механик Погодин» работал на украинского получателя. Приблизительная стоимость задержанного российского судна и его имущества составляет около 7 миллионов долларов.



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