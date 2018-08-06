В оккупированном Крыму договорились открыть в Москве "офис продаж крымской недвижимости"
|08:52 21.08.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму прошла презентация, "объединенного офиса продаж Крымской недвижимости в Москве" так называемой "Ассоциацией застройщиков" аннексированного Крыма.
"Объединенный офис продаж Крымской недвижимости", это компания приоритетным направлением деятельности, которой, является реализация объектов жилой недвижимости аннексированного Крыма жителям материковой части России, пишет Объектив.
Деятельность офиса направлена на привлечение дополнительного потока покупателей со всей России.
Согласно исследованиям портрет покупателя первичной недвижимости в курортной зоне Крыма в большей части, порядка 70%, приезжие с материковой зоны, а именно из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири - рассказала, т.н. "руководитель" Департамента недвижимости оккупированного Крыма Анастасия Шмергельская.
Подписантами трехстороннего соглашения о взаимодействии стали, т. н. "Совет министров" оккупированного Крыма, "Ассоциация застройщиков" оккупированного Крыма и Объединенный офис продаж Крымской недвижимости в Москве (Департамент недвижимости окупированного Крыма).
Предметом соглашения является взаимное сотрудничество "Совета министров" оккупированного Крыма, Ассоциации застройщиков оккупированного Крыма и Департамента недвижимости оккупированного Крыма, с целью вывода качественных предложений объектов недвижимости аннексированного полуострова на рынок РФ.
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