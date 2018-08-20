В Одессе в нынешнем году на четверть больше первоклассников выбрали языком обучения украинский.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

По ее словам, государственный язык образования выбрали 83% детей или 9 из 11 тысяч первоклассников, но набор еще не закрыт, потому цифра может незначительно меняться.

Для нас особенно ценно, что родители сознательно подают заявки на обучение на украинском языке, - отметила она.

Она напомнила, что выбор языка не носит принудительный характер, потому важен такой выбор одесситов.

Буйневич добавила, что в Одессе учится немало детей из оккупированных территорий - 610 детей-переселенцев получили путевки в детские сады вне очереди и еще 2 тысячи детей - в школы.

Печальная тенденция – рост количества школ с графиком посещения занятий в две смены.

Если в прошлом году их было 26, то в этом уже 28 (включая школу № 130, где корпус временно закрыли на ремонт).