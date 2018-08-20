В Одессе украинский язык для обучения выбрали 83% первоклассников

08:25 21.08.2018 0 комментариев Одесса

В Одессе в нынешнем году на четверть больше первоклассников выбрали языком обучения украинский.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

По ее словам, государственный язык образования выбрали 83% детей или 9 из 11 тысяч первоклассников, но набор еще не закрыт, потому цифра может незначительно меняться.

Для нас особенно ценно, что родители сознательно подают заявки на обучение на украинском языке, - отметила она.

Она напомнила, что выбор языка не носит принудительный характер, потому важен такой выбор одесситов.

Буйневич добавила, что в Одессе учится немало детей из оккупированных территорий - 610 детей-переселенцев получили путевки в детские сады вне очереди и еще 2 тысячи детей - в школы.

Печальная тенденция – рост количества школ с графиком посещения занятий в две смены.

Если в прошлом году их было 26, то в этом уже 28 (включая школу № 130, где корпус временно закрыли на ремонт).

 



Ещё на эту тему:

13:34 25.05.2018
Київ і Бухарест порозумілися, готують імплементацію «мовної статті»
10:48 13.04.2018
Київ і Бухарест шукатимуть компроміс щодо освітніх прав нацменшин
12:47 23.03.2018
Крымчане могут поступить на бюджетные места в вузы Украины, – общественница
12:28 27.02.2018
Число студентов из Крыма выросло на 30% - МОН Украины
21:38 29.01.2018
В частной одесской школе начали преподавать крымскотатарский язык
16:33 10.01.2018
У Херсонской морской академии будет новый ректор
12:29 21.12.2017
КС разрешил назначать голосовавших за "законы 16 января" руководителями вузов
11:44 03.11.2017
Украина и Болгария совместно разработают программы обучения в школах для нацменьшинств
12:31 31.10.2017
Половина учнів угорських і румунських шкіл України не можуть здати ЗНО
17:08 18.10.2017
АМПУ примет на практику курсантов одесского Мореходного колледжа
13:15 13.10.2017
Климкин в Румынии: ни одна румынская школа не будет закрыта
11:39 12.10.2017
У ПАРЄ розглядають український закон про освіту / Наживо
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
13:42 17.08.2018
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
14:31 16.08.2018
Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:40 21.08.2018
Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
18:46 20.08.2018
Грузия начинает строительство подземного хранилища газа
16:23 17.08.2018
Из ЕС в Грузию стали перечислять больше денег, чем из России
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
Все новости страны
Молдова Молдова
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
Все новости страны
Россия Россия
09:46 21.08.2018
Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях
17:25 20.08.2018
Путин приказал начать внезапную проверку боеготовности российской армии
13:22 20.08.2018
Путин хочет чтобы Германия оплатила восстановление сирийских городов, которые он разбомбил
09:46 20.08.2018
Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», такие как «Мистраль», Россия строить не будет
Все новости страны
Румыния Румыния
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
Все новости страны
Турция Турция
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
16:04 20.08.2018
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
12:55 20.08.2018
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство
19:59 17.08.2018
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
Все новости страны
Украина Украина
10:13 21.08.2018
В оккупированном Крыму собрали первые 5 миллионов рублей земельного налога
09:19 21.08.2018
Наблюдатели ОБСЕ заявили, что их не пропустили к заблокированному в Херсоне судну "Механик Погодин"
08:52 21.08.2018
В оккупированном Крыму договорились открыть в Москве "офис продаж крымской недвижимости"
08:25 21.08.2018
В Одессе украинский язык для обучения выбрали 83% первоклассников
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс