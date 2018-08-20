В Одессе украинский язык для обучения выбрали 83% первоклассников
|08:25 21.08.2018
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|Одесса
В Одессе в нынешнем году на четверть больше первоклассников выбрали языком обучения украинский.
Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
По ее словам, государственный язык образования выбрали 83% детей или 9 из 11 тысяч первоклассников, но набор еще не закрыт, потому цифра может незначительно меняться.
Для нас особенно ценно, что родители сознательно подают заявки на обучение на украинском языке, - отметила она.
Она напомнила, что выбор языка не носит принудительный характер, потому важен такой выбор одесситов.
Буйневич добавила, что в Одессе учится немало детей из оккупированных территорий - 610 детей-переселенцев получили путевки в детские сады вне очереди и еще 2 тысячи детей - в школы.
Печальная тенденция – рост количества школ с графиком посещения занятий в две смены.
Если в прошлом году их было 26, то в этом уже 28 (включая школу № 130, где корпус временно закрыли на ремонт).
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