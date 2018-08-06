У жителей оккупированного Крыма резко вырос спрос на украинские паспорта
|07:58 21.08.2018
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|Крым
В течение 2018 года фиксируется рост количества выданных крымчанам украинских паспортов.
Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, по состоянию на 1 августа ID-карты получили 4,5 тыс. крымчан. Гданов добавил, что выдача паспортов проходит в Херсонской области.
"Мы видим увеличение спроса от граждан Украины с Крыма на получение документа государственного образца", - добавил он.
Кроме того, с 2017 года также наблюдается существенное увеличение количества выданных крымчанам биометрических паспортов для выезда за границу.
"За период с 1 января 2017 года по 14 сентября 2017 8 398 человек получили паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Через год - 55 392 человека", - отметил Гданов.
Также сообщается, что четыре новых центра предоставления админуслуг для крымчан откроются в Херсонской области.
Напомним, ранее сообщалось, Представитель президента в АРК требует определить легального перевозчика до админграницы с временно оккупированным Крымом.
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