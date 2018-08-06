В течение 2018 года фиксируется рост количества выданных крымчанам украинских паспортов.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Изет Гданов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 1 августа ID-карты получили 4,5 тыс. крымчан. Гданов добавил, что выдача паспортов проходит в Херсонской области.

"Мы видим увеличение спроса от граждан Украины с Крыма на получение документа государственного образца", - добавил он.

Кроме того, с 2017 года также наблюдается существенное увеличение количества выданных крымчанам биометрических паспортов для выезда за границу.

"За период с 1 января 2017 года по 14 сентября 2017 8 398 человек получили паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Через год - 55 392 человека", - отметил Гданов.

Также сообщается, что четыре новых центра предоставления админуслуг для крымчан откроются в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось, Представитель президента в АРК требует определить легального перевозчика до админграницы с временно оккупированным Крымом.