"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда"

21:55 20.08.2018 0 комментариев Крым

В социальных сетях посчитали слишком медленным лайнер «Князь Владимир», который осуществляет круизы по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

«Он из Сочи 12 вышкребся, в Ялте корчился. И вот ОНО в Севастополе. Князь, где вы шлялись, дорогой?» – прокомментировал сообщение о прибытии судна в город-герой автор Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым, цитируют Аргументы Недели - Крым.

Теплоход отправился в рейс из Сочи вечером 12 августа. Спустя два дня он прибыл в Ялту, 15 августа отправился в Севастополь и 16-го – добрался до города-героя. По информации гендиректора ГУП «Крымские морские порты» Алексея Волкова, лайнер должен был отправился обратно в Сочи на следующий день – 17 августа.

В комментариях один из пользователей сообщил, что из Ялты судно вышло в 19:00, а прибыло в порт Севастополя почти в 8:00 следующего дня. Теплоход шел в среднем со скоростью 6 узлов при заявленном ходу – 15-20 узлов, написал Wasily Crimea.

Также в социальных сетях удивились тому, что на «Князе Владимире» было мало людей. 

«Стоп. Круизный? Лайнер? 550 пипла? Пацаны, да это же обслуга!» – написал автор аккаунта Виктор Михалыч в Twitter.

А вот под одной из записей гендиректора «Крымских морских портов» в Facebook пользователь Денис Кондаков намекнул на постоянные проблемы, связанные с лайнером.

«Он у меня с яхтой беда ассоциируется. Ну ничего. Пройдет», – написал он.

Стоит отметить, что в предыдущий рейс, у "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так

Сейчас, по данным сайта отслеживания передвижения судов, «Князь Владимир» стоит в порту Новороссийска. Он отправился туда из Сочи 18 августа.

 



Ещё на эту тему:

19:19 10.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" прервало рейс отправилось обратно в российский Сочи
11:08 10.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки зашел в порт аннексированной Ялты едва не зацепив "Апельсин"
18:33 09.08.2018
У "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так
16:22 08.08.2018
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" все таки отправился в первый в этом году рейс в оккупированный Крым
14:07 08.08.2018
Оккупанты рискнут запустить "круизное недоразумение" "Князь Владимир" 8 августа
13:03 06.08.2018
«Князь Владимир» снова не отправился в рейс - опять из-за технических неисправностей
16:25 02.08.2018
После устранения технических неисправностей теплоход «Князь Владимир» 5 августа рискнет снова выйти на линию
14:44 09.07.2018
Оккупанты рискнут запустить «круизное недоразумение» «Князь Владимир» в августе
08:19 16.05.2018
Июньские и июльские круизы на «Князе Владимире» не продаются и скорее всего будут отменены
09:51 08.05.2018
Майские рейсы в Крым неисправного лайнера «Князь Владимир» отменены
08:22 07.05.2018
На лайнере «Князь Владимир» произошел пожар: рейс из Сочи в Крым отменили
11:20 04.05.2018
Лайнер «Князь Владимир» с опозданием на неделю вышел из Севастополя в первый в этом году круиз
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
13:42 17.08.2018
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
14:31 16.08.2018
Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:40 21.08.2018
Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
18:46 20.08.2018
Грузия начинает строительство подземного хранилища газа
16:23 17.08.2018
Из ЕС в Грузию стали перечислять больше денег, чем из России
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
Все новости страны
Молдова Молдова
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
Все новости страны
Россия Россия
09:46 21.08.2018
Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях
17:25 20.08.2018
Путин приказал начать внезапную проверку боеготовности российской армии
13:22 20.08.2018
Путин хочет чтобы Германия оплатила восстановление сирийских городов, которые он разбомбил
09:46 20.08.2018
Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», такие как «Мистраль», Россия строить не будет
Все новости страны
Румыния Румыния
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
Все новости страны
Турция Турция
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
16:04 20.08.2018
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
12:55 20.08.2018
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство
19:59 17.08.2018
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
Все новости страны
Украина Украина
10:13 21.08.2018
В оккупированном Крыму собрали первые 5 миллионов рублей земельного налога
09:19 21.08.2018
Наблюдатели ОБСЕ заявили, что их не пропустили к заблокированному в Херсоне судну "Механик Погодин"
08:52 21.08.2018
В оккупированном Крыму договорились открыть в Москве "офис продаж крымской недвижимости"
08:25 21.08.2018
В Одессе украинский язык для обучения выбрали 83% первоклассников
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс