"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" ассоциируется у туристов с яхтой "Беда"
|21:55 20.08.2018
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|Крым
В социальных сетях посчитали слишком медленным лайнер «Князь Владимир», который осуществляет круизы по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.
«Он из Сочи 12 вышкребся, в Ялте корчился. И вот ОНО в Севастополе. Князь, где вы шлялись, дорогой?» – прокомментировал сообщение о прибытии судна в город-герой автор Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым, цитируют Аргументы Недели - Крым.
Теплоход отправился в рейс из Сочи вечером 12 августа. Спустя два дня он прибыл в Ялту, 15 августа отправился в Севастополь и 16-го – добрался до города-героя. По информации гендиректора ГУП «Крымские морские порты» Алексея Волкова, лайнер должен был отправился обратно в Сочи на следующий день – 17 августа.
В комментариях один из пользователей сообщил, что из Ялты судно вышло в 19:00, а прибыло в порт Севастополя почти в 8:00 следующего дня. Теплоход шел в среднем со скоростью 6 узлов при заявленном ходу – 15-20 узлов, написал Wasily Crimea.
Также в социальных сетях удивились тому, что на «Князе Владимире» было мало людей.
«Стоп. Круизный? Лайнер? 550 пипла? Пацаны, да это же обслуга!» – написал автор аккаунта Виктор Михалыч в Twitter.
А вот под одной из записей гендиректора «Крымских морских портов» в Facebook пользователь Денис Кондаков намекнул на постоянные проблемы, связанные с лайнером.
«Он у меня с яхтой беда ассоциируется. Ну ничего. Пройдет», – написал он.
Стоит отметить, что в предыдущий рейс, у "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так
Сейчас, по данным сайта отслеживания передвижения судов, «Князь Владимир» стоит в порту Новороссийска. Он отправился туда из Сочи 18 августа.
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