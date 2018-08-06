В социальных сетях посчитали слишком медленным лайнер «Князь Владимир», который осуществляет круизы по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

«Он из Сочи 12 вышкребся, в Ялте корчился. И вот ОНО в Севастополе. Князь, где вы шлялись, дорогой?» – прокомментировал сообщение о прибытии судна в город-герой автор Twitter-аккаунта RoksolanaToday&Крым, цитируют Аргументы Недели - Крым.

Теплоход отправился в рейс из Сочи вечером 12 августа. Спустя два дня он прибыл в Ялту, 15 августа отправился в Севастополь и 16-го – добрался до города-героя. По информации гендиректора ГУП «Крымские морские порты» Алексея Волкова, лайнер должен был отправился обратно в Сочи на следующий день – 17 августа.

В комментариях один из пользователей сообщил, что из Ялты судно вышло в 19:00, а прибыло в порт Севастополя почти в 8:00 следующего дня. Теплоход шел в среднем со скоростью 6 узлов при заявленном ходу – 15-20 узлов, написал Wasily Crimea.

Также в социальных сетях удивились тому, что на «Князе Владимире» было мало людей.

«Стоп. Круизный? Лайнер? 550 пипла? Пацаны, да это же обслуга!» – написал автор аккаунта Виктор Михалыч в Twitter.

А вот под одной из записей гендиректора «Крымских морских портов» в Facebook пользователь Денис Кондаков намекнул на постоянные проблемы, связанные с лайнером.

«Он у меня с яхтой беда ассоциируется. Ну ничего. Пройдет», – написал он.

Стоит отметить, что в предыдущий рейс, у "круизного недоразумения" "Князь Владимир" опять что-то пошло не так

Сейчас, по данным сайта отслеживания передвижения судов, «Князь Владимир» стоит в порту Новороссийска. Он отправился туда из Сочи 18 августа.