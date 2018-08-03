В Турции произведены задержания в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре.

В Управлении безопасности Анкары сообщили о задержании подозреваемых в столице, передает Анадолу.

Двое задержанных в ходе допроса признались в участии в нападении на посольство США.

Их имена не разглашаются.

Найдена машина, на которой преступники приехали к дипмиссии.

Напомним: В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство.