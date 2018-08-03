В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
|21:25 20.08.2018
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|Турция
В Турции произведены задержания в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре.
В Управлении безопасности Анкары сообщили о задержании подозреваемых в столице, передает Анадолу.
Двое задержанных в ходе допроса признались в участии в нападении на посольство США.
Их имена не разглашаются.
Найдена машина, на которой преступники приехали к дипмиссии.
Напомним: В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство.
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