В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства

21:25 20.08.2018 0 комментариев Турция

В Турции произведены задержания в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре.

В Управлении безопасности Анкары сообщили о задержании подозреваемых в столице, передает Анадолу.

Двое задержанных в ходе допроса признались в участии в нападении на посольство США.

Их имена не разглашаются.

Найдена машина, на которой преступники приехали к дипмиссии. 

Напомним: В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство.



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