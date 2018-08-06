Страна - оккупант официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения Крыма

20:59 20.08.2018 0 комментариев Крым

Юрий Гримчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, заявил, что Россия, как страна-оккупант, официально не обращалась к Украине по поводу возобновления водоснабжения.

Гримчак отметил, что на «сегодня Крым – это фактически зона экологического бедствия», даже несмотря на то, что в Крыму в последнее время шли дожди, уровень воды в водохранилищах не поднимается, «потому что испарение происходит быстрее», сообщает Флот - 2017.

По словам замминистра, «страна-агрессор, Российская Федерация, не обращалась к Украине по поводу водоснабжения», «не просили. Официально – ни разу».

Возможно, по мнению Юрия Гримчака, «из гуманитарных соображений» может быть рассмотрен вопрос подачи воды, но только после признания Россией факта оккупации Крыма.  

«Поскольку это оккупированная вами территория, то первый шаг для подачи воды – признание этого факта. А иначе какого черта мы должны с вами разговаривать? Если они признают, что это оккупированная территория, которая принадлежит Украине, то мы из гуманитарных соображений можем рассмотреть возможность подачи воды. Правда, надо будет посчитать, в какую сумму эта вода обойдется стране-оккупанту, Российской Федерации», - сказал Юрий Гримчак.

Ранее: Оккупанты заявляют: Воды в водохранилищах системы Северо-Крымского канала достаточно до следующей весны.

По теме: Кому не хватает днепровской воды? Кто и зачем просит воду для оккупированного Крыма.



Ещё на эту тему:

11:28 16.08.2018
Дамба на Северо-Крымском канале достроена на 80-90%.
15:46 14.08.2018
В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода
14:01 10.08.2018
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
20:48 09.08.2018
Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию"
11:00 08.08.2018
Медведев надеется устранить дефицит воды в оккупированном Крыму
07:30 08.08.2018
Оккупанты напомнили крымским фермерам о запрете полива из скважин
20:23 06.08.2018
Вода от увольнений и от денег из Москвы в оккупированном Крыму не появится
10:01 06.08.2018
Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на 10 десять лет
20:35 02.08.2018
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
11:20 02.08.2018
Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма
12:35 01.08.2018
Оккупанты оценили реконструкцию системы водоснабжения ЮБК в 8,5 млрд рублей
13:13 30.07.2018
Оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
13:42 17.08.2018
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
14:31 16.08.2018
Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:40 21.08.2018
Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
18:46 20.08.2018
Грузия начинает строительство подземного хранилища газа
16:23 17.08.2018
Из ЕС в Грузию стали перечислять больше денег, чем из России
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
Все новости страны
Молдова Молдова
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
Все новости страны
Россия Россия
09:46 21.08.2018
Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях
17:25 20.08.2018
Путин приказал начать внезапную проверку боеготовности российской армии
13:22 20.08.2018
Путин хочет чтобы Германия оплатила восстановление сирийских городов, которые он разбомбил
09:46 20.08.2018
Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», такие как «Мистраль», Россия строить не будет
Все новости страны
Румыния Румыния
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
Все новости страны
Турция Турция
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
16:04 20.08.2018
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
12:55 20.08.2018
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство
19:59 17.08.2018
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
Все новости страны
Украина Украина
10:13 21.08.2018
В оккупированном Крыму собрали первые 5 миллионов рублей земельного налога
09:19 21.08.2018
Наблюдатели ОБСЕ заявили, что их не пропустили к заблокированному в Херсоне судну "Механик Погодин"
08:52 21.08.2018
В оккупированном Крыму договорились открыть в Москве "офис продаж крымской недвижимости"
08:25 21.08.2018
В Одессе украинский язык для обучения выбрали 83% первоклассников
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс