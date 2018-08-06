Юрий Гримчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, заявил, что Россия, как страна-оккупант, официально не обращалась к Украине по поводу возобновления водоснабжения.

Гримчак отметил, что на «сегодня Крым – это фактически зона экологического бедствия», даже несмотря на то, что в Крыму в последнее время шли дожди, уровень воды в водохранилищах не поднимается, «потому что испарение происходит быстрее», сообщает Флот - 2017.

По словам замминистра, «страна-агрессор, Российская Федерация, не обращалась к Украине по поводу водоснабжения», «не просили. Официально – ни разу».

Возможно, по мнению Юрия Гримчака, «из гуманитарных соображений» может быть рассмотрен вопрос подачи воды, но только после признания Россией факта оккупации Крыма.

«Поскольку это оккупированная вами территория, то первый шаг для подачи воды – признание этого факта. А иначе какого черта мы должны с вами разговаривать? Если они признают, что это оккупированная территория, которая принадлежит Украине, то мы из гуманитарных соображений можем рассмотреть возможность подачи воды. Правда, надо будет посчитать, в какую сумму эта вода обойдется стране-оккупанту, Российской Федерации», - сказал Юрий Гримчак.

Ранее: Оккупанты заявляют: Воды в водохранилищах системы Северо-Крымского канала достаточно до следующей весны.

По теме: Кому не хватает днепровской воды? Кто и зачем просит воду для оккупированного Крыма.