К деоккупации Крыма необходимо идти через усиление санкций против оккупанта ввиду того, что нет решения руководства Украины об освобождении полуострова военным путем.

Это отмечает первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка и его расширения для того, чтобы утяжелять для оккупанта Крым. У нас нет на сегодняшний день решения относительно военного освобождения Крыма. Пока нет такого решения. Но есть решение президента Украины как верховного главнокомандующего относительно усиления давления на агрессора", - сказал он на пресс-конференции в понедельник, 20 августа, в Киеве.

В свою очередь, постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отметил, что представительство на основании аналитической работы выявляет тенденции и подает главе государства предложения в некоторых вопросах, в частности по санкциям.

Он пояснил, что представительство президента в Крыму подавало перечень структур для введения санкций в сфере торгового судоходства, незаконного телерадиовещания, в связи с грабежом природных ресурсов, организацией так называемого Ялтинского экономического форума.

Кроме того, был предложен перечень лиц для санкций в связи с незаконной археологической деятельностью, использованием украинского имущества учреждениями образования в Крыму.

"Мы подняли ряд вопросов специфического характера, которые касаются отдельных форм коллаборации, например, деятельность присяжных, избирательных комиссий, мировых судей, органов общественного контроля, которые создает сегодня оккупационная власть", - указал Б.Бабин.

По его словам, органы государственной власти работают над присоединением Украины к ряду важных конвенций, которые будут способствовать деоккупации Крыма.