Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
|20:07 20.08.2018
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|Армения
Первые 100 дней работы Никола Пашиняна на посту главы Правительства Армении были эмоциональными, немного демонстративными.
Об этом заявил на встрече с журналистами 20 августа основатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян, сообщает NEWS.am.
При этом он оценил эти 100 дней как положительные и правомерные, выразив надежду на то, что внеочередные выборы будут проведены по возможности быстро.
«Настало время для того, чтобы Правительство более спокойными, хладнокровными, всеобъемлющими, последовательными шагами продолжило свой курс по борьбе с коррупцией, выявлению преступлений и другим направлениям. Надеюсь, что параллельно мы увидим более четкие внутренние и внешние политические линии, предложения, причем как в стратегическом, так и тактическом смыслах», - отметил Ованнисян.
По его словам, выступление Пашиняна на митинге, посвященном 100-дневной работе нового кабинета министров, было примечательным, эмоциональным и соответствующим площади.
«Вместо представления своих точек зрения премьер-министр больше ответил на ту или иную критику или реплику разных политических и гражданских сил», - сказал основатель партии «Наследие».
Что касается утверждений представителей Республиканской партии Армении о том, что сегодня ограничивается свобода слова, то Ованнисян с этим не согласился.
«Примечательно, что те, кто в течение длительного времени ограничивал право гражданина, журналиста на получение и дачу информации, «воровали» выборы, сейчас жалуются на ограничения права слова», - отметил основатель «Наследия», при этом добавив, что РПА не является оппозиционной партией, это лишь партия, которую удалили от власти.
напомним: Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ.
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