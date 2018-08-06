Оккупанты поделили имущество ликвидированного феодосийского летно-испытательного предприятия «Взлёт»
|19:40 20.08.2018
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|Крым
Имущество ликвидированного оккупантами феодосийского летно-испытательного предприятия «Взлёт» разойдется между несколькими крымскими учреждениями разного профиля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП «Взлёт» является подведомственным предприятием министерства промышленной политики оккупированного Крыма и находится в Феодосии. В свои лучшие годы ГУП организовывало и проводило испытания опытных образцов радиоэлектронного и пилотажно-навигационного оборудования, прицелов и средств воздушной разведки (инфракрасной, теле-, фото- радиоаппаратуры).
В ноябре прошлого года вышло распоряжение оккупационного «правительства» Крыма о ликвидации предприятия, которое должно было быть выполнено к 15 марта нынешнего года.
Тем не менее, процедура затянулась и распоряжение о том, кому перейдет имущество «Взлета», принято и опубликовано только теперь.
Деятельность ликвидированного предприятия была либо весьма многосторонней, либо в летно-испытательном процессе принимали участие сотни командированных – среди его имущества, например, числятся 196 кроватей и сотни комплектов постельного белья.
Из-за этого разнообразия наследником «Взлета» стал не только научно-исследовательский центр «Вертолет» (подведомственный тому же «министерству» промполитики оккупированного Крыма), но и несколько учреждений социальной сферы.
«Вертолет» получит не только старые компьютеры и станки, но и 171 ватный матрас, 414 наволочек трех видов, 6 отверток, 80 столовых и 49 чайных ложек и много всяких других полезных вещей, включая 78 граненых стаканов и ерш для унитаза.
Список состоит из 132 пунктов.
Основным видом деятельности ГУП Научно исследовательский центр «Вертолет» в феодосийском Приморском, судя по уставу, являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Другая его деятельность связана с древесиной: распиловка, строгание, пропитка и пр. Возможно поэтому «Вертолету» передают 146 деревянных «взлетовских» кроватей.
Бахчисарайский психоневрологический интернат получит 20 полушерстяных одеял, 163 гобеленовых покрывала, швейную машину, пять холодильников, 8 диэлектрических ковриков и 12 кресел «мечта».
Керченскому психоневрологическому интернату повезло меньше: ему передают всего 7 видов «взлетного» имущества, правда, в этом списке есть два принтера и единственная флешка на 8G.
Октябрьскому интернату для престарелых достаются три сейфа и 20 стульев. Симферопольские престарелые обогатятся 94 тарелками, тазами и телевизорами.
Интересно, кому достанется и как теперь будет использоваться помещение, в курортном городе, недалеко от моря, в котором размещались две сотни «испытательских» кроватей…
Ранее: «Вертолеты России» обеспечили заказами Севастопольскую «вертолетку» на 850 млн рублей.
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