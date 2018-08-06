Задержанного в России украинца Романа Терновского приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима как причастного к деятельности запрещенной на территории РФ украинской националистической организации «Правый сектор».

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает HROMADSKE UA.

«Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении.

На сайте Первомайского районного суда Ростова-на-Дону сообщается, что приговор в отношении Терновского вынесли еще 28 июня, 20 августа же решение вступило в силу.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Терновский на территории Украины якобы «занимался организацией производства и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора"».

Кроме того, украинцу инкриминируют участие в публичных акциях, «направленных против интересов Российской Федерации», в том числе в блокаде российских грузовиков 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на границе с РФ. Россия считает, что блокирование ее грузовиков имело целью «нанесение имущественного и репутационного ущерба Российской Федераций в ее внешнеэкономическим связям».

Также Терновский, по версии следствия, был участником акции под российским консульством в Харькове 12 июня 2016. Следователи РФ утверждают, что она была направлена ​​на «препятствование и срыв проведения мероприятий в честь Дня России».

«Кроме того, обвиняемый осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора" среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Терновского задержали в Ростове-на-Дону в октябре 2017 года. Во время обыска дома у активиста нашли одежду и другие личные вещи с символикой «Правого сектора».

Центр «Сова» отмечает, что Терновский признал свою вину, его дело слушалось в особом порядке.

Там также сообщают, что в 2015-2016 годах Терновский был помощником начальника информационного отдела 8-го батальона Добровольческого украинского корпуса «Аратта», а в показаниях двух бывших боевиков «ЛНР» — отца и сына Вячеслава и Александра Ворошиловых — указывается, что обвиняемого неоднократно видели на оккупированной территории, где он общался с некоторыми командирами «народной милиции ЛНР».