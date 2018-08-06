Российский суд приговорил украинца за участие в «Правом секторе»

19:13 20.08.2018 0 комментариев Украина

Задержанного в России украинца Романа Терновского приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима как причастного к деятельности запрещенной на территории РФ украинской националистической организации «Правый сектор».

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, передает HROMADSKE UA.

«Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении.

На сайте Первомайского районного суда Ростова-на-Дону сообщается, что приговор в отношении Терновского вынесли еще 28 июня, 20 августа же решение вступило в силу.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Терновский на территории Украины якобы «занимался организацией производства и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора"».

Кроме того, украинцу инкриминируют участие в публичных акциях, «направленных против интересов Российской Федерации», в том числе в блокаде российских грузовиков 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на границе с РФ. Россия считает, что блокирование ее грузовиков имело целью «нанесение имущественного и репутационного ущерба Российской Федераций в ее внешнеэкономическим связям».

Также Терновский, по версии следствия, был участником акции под российским консульством в Харькове 12 июня 2016. Следователи РФ утверждают, что она была направлена ​​на «препятствование и срыв проведения мероприятий в честь Дня России».

«Кроме того, обвиняемый осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора" среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Терновского задержали в Ростове-на-Дону в октябре 2017 года. Во время обыска дома у активиста нашли одежду и другие личные вещи с символикой «Правого сектора».

Центр «Сова» отмечает, что Терновский признал свою вину, его дело слушалось в особом порядке.

Там также сообщают, что в 2015-2016 годах Терновский был помощником начальника информационного отдела 8-го батальона Добровольческого украинского корпуса «Аратта», а в показаниях двух бывших боевиков «ЛНР» — отца и сына Вячеслава и Александра Ворошиловых — указывается, что обвиняемого неоднократно видели на оккупированной территории, где он общался с некоторыми командирами «народной милиции ЛНР». 

 



Ещё на эту тему:

20:59 17.08.2018
Мы не можем иначе, и все будем делать, чтобы вернуть его домой, — мать Евгения Панова после свидания с ним в СИЗО
19:05 17.08.2018
Посольство США поддержало заявление ООН о неизбежной угрозе жизни Сенцова
16:50 17.08.2018
В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной
19:01 16.08.2018
Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza
10:35 16.08.2018
В ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно"
15:29 15.08.2018
Песков подтвердил - Путин торгует жизнью Сенцова
12:25 15.08.2018
Чем громче произносится имя Сенцова в мире, тем больше за него хочет выторговать Путин
10:39 15.08.2018
Двое сепаратистов просят Путина обменять их на украинского политзаключенного
07:59 15.08.2018
Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании
20:38 14.08.2018
"Крымского диверсанта" Штыбликова изолировали от других заключенных
19:48 14.08.2018
Украина настаивает на требовании Сенцова - возвращении всех украинцев без исключения
18:55 14.08.2018
У задержанного в аннексированном Крыму "диверсанта" Дудки начались проблемы с сердцем
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
13:42 17.08.2018
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
14:31 16.08.2018
Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
10:40 21.08.2018
Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
18:46 20.08.2018
Грузия начинает строительство подземного хранилища газа
16:23 17.08.2018
Из ЕС в Грузию стали перечислять больше денег, чем из России
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
Все новости страны
Молдова Молдова
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
Все новости страны
Россия Россия
09:46 21.08.2018
Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях
17:25 20.08.2018
Путин приказал начать внезапную проверку боеготовности российской армии
13:22 20.08.2018
Путин хочет чтобы Германия оплатила восстановление сирийских городов, которые он разбомбил
09:46 20.08.2018
Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», такие как «Мистраль», Россия строить не будет
Все новости страны
Румыния Румыния
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
Все новости страны
Турция Турция
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
16:04 20.08.2018
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
12:55 20.08.2018
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство
19:59 17.08.2018
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
Все новости страны
Украина Украина
10:13 21.08.2018
В оккупированном Крыму собрали первые 5 миллионов рублей земельного налога
09:19 21.08.2018
Наблюдатели ОБСЕ заявили, что их не пропустили к заблокированному в Херсоне судну "Механик Погодин"
08:52 21.08.2018
В оккупированном Крыму договорились открыть в Москве "офис продаж крымской недвижимости"
08:25 21.08.2018
В Одессе украинский язык для обучения выбрали 83% первоклассников
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс