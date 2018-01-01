Грузия начинает строительство подземного хранилища газа
|18:46 20.08.2018
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|Грузия
Грузия начинает процесс строительства подземного хранилища газа.
Об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, передает Бизнес Грузия.
В связи с этим, по словам Бахтадзе, между Банком развития Германии и Грузинской корпорацией нефти и газа будет подписано кредитное соглашение на 150 млн евро.
«Это очень важный проект для обеспечения энергобезопасности Грузии, будет построен объект стратегической важности», — сказал он.
Мамука Бахтадзе отметил важность такого хранилища для пикового зимнего времени.
Он не уточнил, где именно построят хранилище и какого объема оно будет.
Между тем, в начале этого года сообщалось, что в Грузии планируется строительство такого объекта. После завершения строительства подземного газохранилища станет возможным хранение до 300 миллионов кубических метров природного газа, то есть 15% от годового потребления газа в Грузии.
Завершение строительства планируется в 2020 году.
Напомним: Канцлер Германии Ангела Меркель 23-24 августа посетит Грузию в рамках своего регионального турне.
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