Грузия начинает процесс строительства подземного хранилища газа.

Об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, передает Бизнес Грузия.



В связи с этим, по словам Бахтадзе, между Банком развития Германии и Грузинской корпорацией нефти и газа будет подписано кредитное соглашение на 150 млн евро.

«Это очень важный проект для обеспечения энергобезопасности Грузии, будет построен объект стратегической важности», — сказал он.



Мамука Бахтадзе отметил важность такого хранилища для пикового зимнего времени.

Он не уточнил, где именно построят хранилище и какого объема оно будет.



Между тем, в начале этого года сообщалось, что в Грузии планируется строительство такого объекта. После завершения строительства подземного газохранилища станет возможным хранение до 300 миллионов кубических метров природного газа, то есть 15% от годового потребления газа в Грузии.

Завершение строительства планируется в 2020 году.

Напомним: Канцлер Германии Ангела Меркель 23-24 августа посетит Грузию в рамках своего регионального турне.