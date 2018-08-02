К Зареме Куламетовой, которую, так называемый, Кировский "райсуд" наказал обязательными общественными работами (250 часов), присоединились ее дети и совсем незнакомые жители Старого Крыма.

Ежедневно добровольцы приходят вместе с женщиной в местный парк и помогают ей убирать. Наказание за, якобы, оскорбление полицейского, превратилось в акцию солидарности крымских татар, сообщают Новости Крыма.

По словам дочери Заремы, Рианы Куметовой, люди приходят целыми семьями. Такая поддержка для семьи – как праздник, очень важна и необходима.

Кроме общественных работ ей назначили штраф в размере 20 000 руб.

Он будет выплачен в качестве компенсации полицейскому.

Адвокату не удалось оспорить данное "решение суда".

Сама Зарема Куламетова не признает своей вины.

Напомним: Оккупанты осудили мать крымскотатарского активиста Зарему Куламетову за "оскорбление полицейского".

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