Представительство Президента Украины прорабатывает вопрос назначения Совмина Крыма в изгнании до деоккупации полуострова
|17:52 20.08.2018
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|Крым
Власти Украины прорабатывают вопрос назначения нового Совета министров Крыма, который будет работать в изгнании до деоккупации полуострова.
"В соответствии с Конституцией, у АРК есть особый статус, премьер-министр и Совет министров. Назначает премьер-министра Верховный Совет АРК по согласованию с Президентом. На данный момент у нас де-факто нет органа исполнительной власти в связи с оккупацией, а нам он необходим, чтобы прорабатывать отраслевые программы по деоккупации и реинтеграции Крыма, а также чтобы после деоккупации мы могли без промедления обеспечить безопасность наших граждан и контроль территории. Как мы сможем это сделать, если мы не сможем сразу назначить премьер-министра и Совет Министров, потому что так называемый сегодняшний Верховный Совет нелегитимный?", - заявил в понедельник, 20 августа, первый заместитель постоянного представителя Президента в Крыму Изет Гданов, сообщает LB.ua.
Гданов добавил, что представительство разрабатывает механизм изменения порядка назначения премьера Совмина с исключением из этого процесса Верховного Совета Крыма. Для этого понадобится изменение Конституции Украины.
"Мы прорабатываем вопрос о механизме назначения органов исполнительной власти Крыма... Мы должны проработать отдельный механизм назначения, который позволит, например Президенту Украины, назначить премьер-министра, который сформирует Совет Министров, чтобы мы сразу после деоккупации могли обеспечить государственный контроль на территории Крыма", - сказал он.
Напомним, что последним премьер-министром Крыма был Анатолий Могилев, предложивший властям Украины наладить платные поставки воды в аннексированный Крым.
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