В частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации России началась внезапная проверка боеготовности. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проходит в преддверии масштабных учений «Восток-2018», сообщают Примечания.

«Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», — отметил Шойгу.

Особо тщательно министр поручил соблюдать требования безопасности, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».

Напомним: Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.