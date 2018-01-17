Путин приказал начать внезапную проверку боеготовности российской армии
|17:25 20.08.2018
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|Россия
В частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации России началась внезапная проверка боеготовности. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проходит в преддверии масштабных учений «Восток-2018», сообщают Примечания.
«Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», — отметил Шойгу.
Особо тщательно министр поручил соблюдать требования безопасности, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».
Напомним: Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.
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