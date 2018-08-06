Представитель президента в АРК требует определить легального перевозчика до админграницы с временно оккупированным Крымом
|16:58 20.08.2018
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|Крым
Для сообщения между материковой территорией Украины и оккупированным Крымом должен быть определен легальный перевозчик.
Об этом на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 20 августа, заявил Постоянный Представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, сообщает ATR.
По словам Бабина, власти не решают вопрос с определением легального перевозчика в течение 4 лет.
«Автобусы должны ходить до КПВВ «Каланчак», со станции Новоалексеевка до КПВВ «Чонгар». Также до КПВВ «Каланчак» может, если будет поезд до Вадима ходить местный рейс «Вадим – Каланчак», а после образования ЦПАУ «Чаплинка - КПВВ Каланчак». Это максимум. Межобластные маршруты с КПВВ нецелесообразны. Есть природные хабы, где люди будут пересаживаться и ехать дальше», — отметил он.
Как сообщал ATR, 22 марта в Новоалексеевке (Херсонская область) прошел рейд по нелегальным перевозчикам, которые возят людей в оккупированный Крым. Во время проверки таксисты-нелегалы устроили потасовку и напали на заместителя Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Изета Гданова, а также на журналистов.
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