Для сообщения между материковой территорией Украины и оккупированным Крымом должен быть определен легальный перевозчик.

Об этом на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 20 августа, заявил Постоянный Представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, сообщает ATR.

По словам Бабина, власти не решают вопрос с определением легального перевозчика в течение 4 лет.

«Автобусы должны ходить до КПВВ «Каланчак», со станции Новоалексеевка до КПВВ «Чонгар». Также до КПВВ «Каланчак» может, если будет поезд до Вадима ходить местный рейс «Вадим – Каланчак», а после образования ЦПАУ «Чаплинка - КПВВ Каланчак». Это максимум. Межобластные маршруты с КПВВ нецелесообразны. Есть природные хабы, где люди будут пересаживаться и ехать дальше», — отметил он.

Как сообщал ATR, 22 марта в Новоалексеевке (Херсонская область) прошел рейд по нелегальным перевозчикам, которые возят людей в оккупированный Крым. Во время проверки таксисты-нелегалы устроили потасовку и напали на заместителя Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Изета Гданова, а также на журналистов.

Напомним: КПВВ "Каланчак" заполонили перевозчики-нелегалы.