Четыре новых центра предоставления админуслуг для крымчан откроются в Херсонской области
|16:31 20.08.2018
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|Крым
В ближайшее время для крымчан откроют новые центры предоставления административных услуг в Новотроицком, Чаплынке, Новоалексеевке и Каланчаке.
Об этом на пресс-конференции 20 августа сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, передает корреспондент QHA.
— По статистике обращений мы видим реальные проблемы рядового крымчанина и, в первую очередь, это получение документов. На четвертый год войны мы, совместно с государственной миграционной службой, территориальными общинами Херсонщины и другими уполномоченными органами, реализуем алгоритм создания центров предоставления административных услуг. Пока такие центры открываются в отдельных районах Херсонщины: Олешки, Каховка. Ближе к Крыму будут центры в Новотроицком и Чаплынке — их гарантированно откроют в этом году. Открытие центров также запланировано в Новоалексеевке Генического района и в Каланчаке, — сообщил Бабин.
Как сообщалось, согласно информации Управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области, за 2017 год по вопросу получения административных услуг в приграничном регионе обратилось 43 748 ВПЛ из числа крымчан.
Напомним: Админуслуги рядом с временно оккупированным Крымом - не на КПВВ на админгранице, и не в близлежащих населенных пунктах.
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