В ближайшее время для крымчан откроют новые центры предоставления административных услуг в Новотроицком, Чаплынке, Новоалексеевке и Каланчаке.

Об этом на пресс-конференции 20 августа сообщил постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, передает корреспондент QHA.

— По статистике обращений мы видим реальные проблемы рядового крымчанина и, в первую очередь, это получение документов. На четвертый год войны мы, совместно с государственной миграционной службой, территориальными общинами Херсонщины и другими уполномоченными органами, реализуем алгоритм создания центров предоставления административных услуг. Пока такие центры открываются в отдельных районах Херсонщины: Олешки, Каховка. Ближе к Крыму будут центры в Новотроицком и Чаплынке — их гарантированно откроют в этом году. Открытие центров также запланировано в Новоалексеевке Генического района и в Каланчаке, — сообщил Бабин.

Как сообщалось, согласно информации Управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области, за 2017 год по вопросу получения административных услуг в приграничном регионе обратилось 43 748 ВПЛ из числа крымчан.

Напомним: Админуслуги рядом с временно оккупированным Крымом - не на КПВВ на админгранице, и не в близлежащих населенных пунктах.