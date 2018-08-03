Посольство США в Анкаре выразило признательность турецкой полиции за быстроту реагирования в вопросе начала расследования атаки на дипмиссию.

«Утром 20 августа у посольства США в Анкаре произошел инцидент. Сообщений о раненых нет, детали уточняются. Благодарим турецкую полицию за своевременное реагирование», - сказал пресс-секретарь посольства Дэвид Гейнер, передает Анадолу.

Ранее: В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство.

Нападавшие, которые произвели шесть выстрелов из движущегося автомобиля, скрылись с места происшествия. Пострадавших в результате инцидента нет.