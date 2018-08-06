Три соединения российского спецназа приступили к учениям в Южном военном округе, к маневрам привлечены более 2,5 тысячи человек.

Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передают Новости Крыма.

По словам Астафьева, по тревоге подняты военнослужащие в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани.

Как сообщает ТАСС, автоколонны спецназа «отработали защиту от оружия массового поражения и применили беспилотники для разведки мест возможных засад».

Теперь, как сообщает СМИ, спецназовцам предстоит перебрасывать разведывательные группы вертолетами более чем на 500 км для выполнения задач в тылу условного противника на полигонах Северной Осетии, Чечни, Дагестана и оккупированного Крыма.

Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним: Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.