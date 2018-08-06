Отмена роуминга в России не коснется оккупированного Крыма.

Это связано с тем, что крупнейшие операторы официально не представлены на аннексированном полуострове, пояснил "замминистра" внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма Максим Яковлев, передают Новости Крыма.

Ранее сообщалось, что российские операторы «большой тройки» начали процесс отмены внутрисетевого роуминга. При этом «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым сделал это.

«Мегафон» планирует отменить внутрисетевой роуминг с 1 сентября, а в МТС пообещали, что данный процесс компания завершит «в ближайшее время».

«Крыма это не касается. Ни один из этих операторов не работает на полуострове, поэтому у нас также действует их роуминговые соглашения с нашими операторами… Напомню, что в начале лета все операторы снизили стоимость на звонки для Крыма. Это сделали и наши локальные операторы, и материковые немного понизили свои тарифы», — пояснил Яковлев.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также отметил, что происходящие изменения никак не коснуться оккупированного Крыма, так как крупнейшие операторы России не работают на аннексированном полуострове.

Напомним: Требование ФАС РФ об отмене роуминга в России не распространяется на оккупированный Крым.

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