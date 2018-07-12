Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"

14:43 20.08.2018 0 комментариев Молдова

Министр экономики заявил, что Кишинев будет ждать строительства газопровода, который свяжет газотранспортные системы Молдовы и Румынии. 

"Нынешний договор был неоднократно продлен. Он действует до конца 2019 года. Поэтому мы пока не будем вести переговоры о подписании нового договора с "Газпромом", - сказал Габурич 19 августа в интервью одному из молдавских телеканалов, передает Интерфакс.

Он также отметил, что в конце августа начнется строительство газопровода Кишинев-Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской.

Правительство Молдовы считает, что это позволит наладить альтернативные поставки газа из Румынии.

"Пока не будет сдан в эксплуатацию газопровод Кишинев-Унгены, правительство Молдовы не будет вести переговоры по заключению нового контракта на поставку природного газа с российским концерном "Газпром". Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия", - сказал Габурич.

Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках.

Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев.

Строительство газопровода позволит завершить проект связки газотранспортных систем Молдовы и Румынии, на первом этапе которого был построен газопровод Яссы-Унгены.

Напомним: Молдова будет подключена к европейской газовой сети не позднее первой половины 2020 года.



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