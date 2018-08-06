Оккупанты ввели временный запрет на лов кефали в Азово-Черноморском бассейне
|14:16 20.08.2018
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|Крым
Любительский и спортивный лов, а также промышленная добыча кефали запрещены оккупантами в Азово-Черноморском бассейне до 10 сентября.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, передает Крым Информ.
«Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства обращает внимание рыболовов-любителей Крымского полуострова, что в период с 20 августа по 10 сентября, согласно правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в Черном море запрещается любительский и спортивный лов всех видов кефалей – сингиля, лобана, остроноса – в связи с их массовым нерестом. Также запрещена их промышленная добыча», – уточнили в пресс-службе.
Попавшаяся на крючок рыболова кефаль должна быть выпущена в море с наименьшими повреждениями.
«За незаконный лов кефалевых предусмотрена ответственность по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, размер штрафных санкций колеблется от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для должностных и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических. При этом для всех категорий граждан может быть произведена конфискация плавсредств и орудий лова», – добавили в пресс-службе.
Помимо штрафа, правонарушителю придется выплатить по 250 рублей за каждую незаконно выловленную рыбу, независимо от ее размера и веса, в качестве возмещения ущерба, причиненного водным биоресурсам региона. При этом за каждую выловленную самку кефали с икрой ущерб исчисляется в двукратном размере.
Напомним: Российские "эксперты" призывают усилить борьбу с "украинскими браконьерами" в Азовском море и на берегу.
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