Морская авиация ЧФ России уничтожила наземные цели условного противника на полигоне Опук в аннексированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

На первом этапе учений экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели разведку в районах Черного моря, где обнаружили отряд боевых кораблей условного противника. После чего была проведена дозаправка самолетов в воздухе при помощи самолета-заправщика Ил-78.

После этого экипажи самолетов выполнили бомбометание по мишеням и провели стрельбу неуправляемыми ракетами по наземным целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника.

В учениях участвовали 10 экипажей отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ.

Генштаб Украины все действия российских военных в оккупированном Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним: На учениях в аннексированном Крыму оккупанты будут учиться захватывать и удерживать «стратегически важные высоты».