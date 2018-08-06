Не в интересах Германии - восстанавливать разрушенные Россией сирийские города, в то время как Путин будет определять послевоенный порядок в стране, считают немецкие политики.

Немецкие политики выступили с резкой критикой президента РФ Владимира Путина, который 18 августа на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии, что, по его словам, будет способствовать возвращению беженцев в Сирию, пишет Deutsche Welle.

Путин не только хочет "формулировать условия в Сирии на правах победителя", но и добиться того, чтобы "мы оплатили восстановление городов, которые он разбомбил", заявил эксперт по внешней политики фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) газете Die Welt, вышедшей в понедельник, 20 августа.

Он отметил, что многие сирийцы покинули страну не только из-за военных действий, но и спасаясь от политических преследований. "Если мы, европейцы, будем участвовать в восстановлении (Сирии. - Ред.), то мы должны воспринимать это как рычаг, дающий возможность влиять на послевоенный порядок", - сказал Нурипур.

"При режиме Асада невозможно думать о мире"

Скептически на слова Путина отреагировал представитель ХДС Юрген Хардт (Jürgen Hardt). По его словам, Асад в последние годы разрушил жизни стольких людей в своей стране, что о мире при его режиме невозможно думать. С существованием режима Асада можно согласиться в переходный период в рамках женевского мирного процесса, заметил политик из партии Меркель.

В тоже время представитель фракции социал-демократов в парламенте Нильс Шмид (Nils Schmid) потребовал расследования военных преступлений и привлечения сирийской оппозиции к переговорам о послевоенном порядке в стране. "Беженцы вернутся, если не будут опасаться политического преследования и лишения всего своего имущества", - сказал политик.

"Помогать режиму Асада - не в интересах Германии", заявил в свою очередь изданию зампредседателя фракции либеральной СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff). По его словам, Россия своей военной кампанией в Сирии достигла предела финансовых возможностей, поэтому в восстановлении страны не может играть серьезной роли.

"Однако это не должно привести к тому, что мы восстановим разбомбленные Россией улицы (сирийских городов. - Ред.), на которых приспешники Асада будут хватать возвращающихся беженцев для пыток в тюрьмах", - сказал Ламбсдорф.

По его словам, вместо наивной реакции на слова Путина Германия должна поставить ему четкие условия. "Путин многократно говорил, что не поддерживает Асада, а добивается сохранения сирийской государственности и достижения стабильности в стране", - напомнил Ламбсдорф.

Напомним: Оккупанты отправят делегацию в Сирию для переговоров о поставках зерна.