Неизвестные на автомобиле с неустановленными номерами произвели несколько выстрелов и скрылись.

В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk, передает Корреспондент.net.

Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, около 05:00 по местному времени.

Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.

О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось.

Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия. Отряды полиции города ищут нападавших.

Напомним: Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями.