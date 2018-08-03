В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство
|12:55 20.08.2018
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|Турция
Неизвестные на автомобиле с неустановленными номерами произвели несколько выстрелов и скрылись.
В Анкаре на бульваре Ататюрка неизвестные обстреляли американское посольство, сообщает CNN Turk, передает Корреспондент.net.
Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, около 05:00 по местному времени.
Отмечается, что стрельба велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили о четырех-пяти выстрелах.
О пострадавших или материальных повреждениях не сообщалось.
Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия. Отряды полиции города ищут нападавших.
Напомним: Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями.
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