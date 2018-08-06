InformNapalm выявил личности еще 10 россиян, принимавших участие в оккупации Крыма
|12:28 20.08.2018
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|Крым
Международное разведывательное сообщество InformNapalm выявило личности еще 10 россиян, которые принимали участие в захвате Крыма.
«Сегодня мы дополняем список российских военных преступников — военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ РФ», — говорится в сообщении на сайте InformNapalm, передает ATR.
Волонтеры собрали информацию из соцсетей и выявили личности российских военных. Большинство из них хвастались в соцсетях медалями за оккупацию Крыма.
Все они — проходили службу в Черноморском Флоте РФ.
«Они захватывали украинские военные части в Крыму в масках и форме без опознавательных знаков. Это должно было стать для них защитой, чтобы их военные преступления никогда не раскрыли. Их называли «зелеными человечками», но со временем президент РФ Путин признал, что это были российские военнослужащие», — подчеркнули в InformNapalm.
Напомним, в феврале этого года InformNapalm собрал личные данные 22 российских солдат и офицеров, которые участвовали в агрессии РФ против Грузии в 2008 году. 5 из них участвовали в захвате Крыма.
Напомним, в ноябре 2017-го хакеры из «Украинского киберальянса» (UCA) получили доступ к выпискам из приказов командиров военных частей Вооруженных сил РФ, личный состав которых принимал участие в захвате Крыма в 2014 году. Согласно этим данным, в захвате полуострова принимали участие более двух тысяч российских военных.
Ранее: В России заявили, что оккупация Крыма стала не причиной, а поводом для антироссийских санкций.
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