Крымский коллаборант Руслан Бальбек, оказался нежелательным «гостем» и не был допущен на съезд правящей Партии Турции
|12:01 20.08.2018
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|Крым
18 августа 2018 года в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), основателем которой является Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В качестве гостей съезда в Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами, передает ATR.
Президент Украины Петро Порошенко в качестве собственного представителя для участия в работе VI съезда AKP направил Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.
Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко.
Делегацию России для участия в качестве гостей на съезде возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. При этом, в составе российской делегации по прилету в Анкару выявился крымский коллаборант «депутат ГД» Руслан Бальбек.
Поскольку турецкая сторона не давала предварительного согласия на включение в состав делегации РФ, приглашаемой на съезд, крымского коллаборанта Руслана Бальбека, нежелательный «гость» не был допущен на съезд.
Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, прислужника русских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву.
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