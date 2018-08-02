18 августа 2018 года в Анкаре состоялся VI съезд правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), основателем которой является Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В качестве гостей съезда в Анкару прибыли официальные делегации из разных стран, возглавляемые высшими государственными должностными лицами, передает ATR.

Президент Украины Петро Порошенко в качестве собственного представителя для участия в работе VI съезда AKP направил Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко.

Делегацию России для участия в качестве гостей на съезде возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. При этом, в составе российской делегации по прилету в Анкару выявился крымский коллаборант «депутат ГД» Руслан Бальбек.

Поскольку турецкая сторона не давала предварительного согласия на включение в состав делегации РФ, приглашаемой на съезд, крымского коллаборанта Руслана Бальбека, нежелательный «гость» не был допущен на съезд.

Вместо торжественного зала, где проходил съезд AKP, прислужника русских оккупантов Руслана Бальбека препроводили в посольство РФ, где он сможет дождаться времени отлета делегации Госдумы в Москву.

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