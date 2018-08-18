Фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами на борту начал переход к месту постоянной дислокации - в оккупированный Севастополь.

После принятия его в состав Черноморского флота РФ в конце декабря прошлого года, боевой корабль все это время находился в Балтийском море, передает Руское оружие.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, третий фрегат серии 11356 выполняет задачи межфлотского перехода из Балтийского моря в Черное, пишет ТАСС.

"Адмирал Макаров" построили и спустили на воду на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Он прошел все необходимые испытания, участвовал в Главном военно-морском параде 2018 года в Санкт-Петербурге. И теперь отправляется к месту службы.

"Адмирал Макаров" - сторожевой корабль, входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Его водоизмещение - 4 тысячи тонн. Экипаж 180 человек, из которых 18 офицеров и двадцать - морские пехотинцы.

Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", другими видами оружия.

Может нести на борту палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Ранее: Российский фрегат «Адмирал Макаров» направится в Севастополь августе-сентябре.

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