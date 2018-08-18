Еще один корабль с крылатыми ракетами начал переход в оккупированный Севастополь
|11:07 20.08.2018
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Фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами на борту начал переход к месту постоянной дислокации - в оккупированный Севастополь.
После принятия его в состав Черноморского флота РФ в конце декабря прошлого года, боевой корабль все это время находился в Балтийском море, передает Руское оружие.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, третий фрегат серии 11356 выполняет задачи межфлотского перехода из Балтийского моря в Черное, пишет ТАСС.
"Адмирал Макаров" построили и спустили на воду на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".
Он прошел все необходимые испытания, участвовал в Главном военно-морском параде 2018 года в Санкт-Петербурге. И теперь отправляется к месту службы.
"Адмирал Макаров" - сторожевой корабль, входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.
Его водоизмещение - 4 тысячи тонн. Экипаж 180 человек, из которых 18 офицеров и двадцать - морские пехотинцы.
Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", другими видами оружия.
Может нести на борту палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.
Ранее: Российский фрегат «Адмирал Макаров» направится в Севастополь августе-сентябре.
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